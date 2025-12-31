¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×¤¬£³£±Æü¡¢Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤ÎÉû²»À¼¤Î¼Â¶·¥È¡¼¥¯¡Ö¹ÈÇò¥¦¥é¥È¡¼¥¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£²ñ¾ì¤ÇÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤Ï¡Ö¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£¥«¥á¥é¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤¿ÄÅÅÄ¤Ï¡¢Ä³¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄ¤Ç¡¼¤¹¡ª¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ò¾·¤¤¤Æ¹ÈÇò¤ÎÍÍ»Ò¤òÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»Ê²ñ¤ÎÍ­µÈ¹°¹Ô¤«¤é¡Öº£Ç¯¤Î¹È