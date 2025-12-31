第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦が３１日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた。Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが３年ぶりに出場した。ミッキーマウスの新たなテーマソング「ＷｈａｔＷｅＧｏｔ〜奇跡はきみと〜」をミッキーマウス＆ミニーマウスとともに披露した。３年ぶりにＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属アーティストが、紅白に帰ってきた。同社タレントを巡っては、２３年に旧ジャニーズ事務所創業者・ジャニー喜