²¤½£³ôÊ©£Ã£Á£Ã»Ø¿ô¤ÏÁ´ÌÌ°Â¾¦¾õ¡¢¾å¾º¤Ï¥À¥Ã¥½ー¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î¤ß Åìµþ»þ´Ö19:22¸½ºß ±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100 9932.74¡Ê-7.97-0.08%¡Ë ÆÈ£Ä£Á£Ø24490.41¡ÊµÙ¾ì¡Ë Ê©£Ã£Á£Ã40 8127.64¡Ê-40.51-0.50%¡Ë ¥¹¥¤¥¹£Ó£Í£É 13267.48¡ÊµÙ¾ì¡Ë ¢¨Ê©£Ã£Á£Ã40¡¢¥¹¥¤¥¹SMI¤Ï15Ê¬ÃÙ¤ì ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª»þ´Ö³°¼è°ú Åìµþ»þ´Ö19:22¸½ºß ¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªMAR 26·î¸Â48574.00¡Ê-76.00-0.16%¡Ë £Ó¡õ£Ð500ÀèÊªMAR 26·î¸Â6925.