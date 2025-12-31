¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¤ÎÇ¯Ëö¹±Îã´ë²è¡¢Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥È¡Ê±Ç²è¡¦¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¡¦³¤³°¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¡Ë¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£Á´18¿Í¤ÎÁª¼Ô¤Î¸ÄÀ­¤¬¸÷¤ëÃæ¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È±Ç²è¤òÁª½Ð¡£2025Ç¯¤Ë¸ø³«¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¤ÎÊÔ½¸Éô4¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥È¥Ã¥×10ºîÉÊ¤òÁª¤ó¤À¡£ »²¹Í¡§2025Ç¯ ¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥ÈÆÃ½¸ ¢£µÜÀîæÆ¡ÊÊÔ½¸Ä¹¡Ë 1. ¡ØANORA ¥¢¥Îー¥é¡Ù2. ¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù3. ¡ØÌ¾¤â¤Ê¤­¼Ô¡¿A COMP