»³·Á¸©ÊÆÂô»Ô¤Ç¡¢ÌµÌÈµö¤ÇÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢¾±ÆâÄ®¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾±ÆâÄ®¼íÀî¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê£²£´¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦¸áÁ°£³»þ£¹Ê¬¤´¤í¡¢ÊÆÂô»ÔÆþÅÄÂô¤Î¹ñÆ»£±£²£±¹æ¤Ç¡¢¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÃË¤ÏÊÆÂôÊýÌÌ¤Ë¿Ê¹ÔÃæ¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤