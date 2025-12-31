º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¡¢·å°ã¤¤¤Î¥Úー¥¹¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¯¥Þ¤Î¤Ï¤¯À½¤òºÙÉô¤Þ¤Ç »³·Á¸©Æâ¤Îº£Ç¯¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤Ï¡¢µîÇ¯£±Ç¯´Ö¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤Î£¸ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤Ï£²£¸£³£°·ï¡Ê£±£²·î£²£±Æü»þÅÀ¡Ë¡£µîÇ¯£±Ç¯´Ö¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤Ï£³£´£¸·ï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢µîÇ¯¤Î£¸ÇÜ°Ê¾å¤Î¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢»³·Á¸©Æâ¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿È»ö¸Î¤âÂ¿¤¯³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿