Âç¤ß¤½¤«¤Î31Æü¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤ÏÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿·³ã»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åìµþ³Ø´Û¿·³ã¹â¹»¤ÎÊÙ¶¯¹ç½É¡£1·î¤ËÇ÷¤Ã¤¿Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤òÁ°¤Ë¡¢¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤äÆñ´ØÂç³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹3Ç¯À¸76¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£31Æü¤«¤é2Çñ3Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢Ìó30»þ´Ö¤ÎÊÙ¶¯¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£ ¢£¼õ¸³À¸¡ÖËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£°ìÈÖ¿­¤Ó¤ë¼Ò²ñ²ÊÌÜ¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡× ¢£¼õ¸³À¸¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤ò¸«¤Æ¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤á¤ë¤³