ÇÐÍ¥¡¦À¶¿åÂç¼ù¡Ê34¡Ë¤¬19Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£À¶¿å¤Ï¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸½ñ¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢19Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£»öÌ³½êÂà½ê¤Ë¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â²¹¤«¤¯