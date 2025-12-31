¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë½é¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëCANDY TUNE¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£º£Ç¯SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤âÊüÁ÷100Ç¯µ­Ç°¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¤Î¸å¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÎ®¤ì¤Ç²Î¾§¤È¤Ê¤Ã¤¿CANDY TUNE¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸¹ç¤·¤¿¥­¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤È°ì½ï¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤Î¥À¥ó¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿