Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖILLIT¡×¡¢9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÃËÀ­¥°¥ë¡¼¥×¡Ö&TEAM¡×¡¢ÃËÀ­3¿ÍÁÈ¡ÖNumber_i¡×¡¢6¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖBE:FIRST¡×¡¢¥¦¥§¥¤¥­¡¼¡ÊThe Wakey Show¤è¤ê¡Ë¤¬¡ÖFoorin¡×¤Î¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¸ÄÀ­Åª¤Ê¡È²Ä°¦¤¤¡É¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤ÇÈäÏª¡£¥ª