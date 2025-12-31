Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë25Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Çµ±¤¤¤Æ¤­¤¿Ì¾¶Ê¤ò¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²Î¤¤¤Ä¤Ê¤°¹ë²Ú¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£4ÈÖ¼ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ê²ñ¤ÎÍ­µÈ¹°¹Ô¡¢½é½Ð¾ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCANDYTUNE¡×¡¢Æ±¤¸¤¯