¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢YouTube¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡¢Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡¦»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¤Ë¡Øº£Ç¯¤òÉ½¤¹5ºý¡Ù¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£ÏÃÂê¤Î½ñÀÒ¤«¤éº£Ç¯¤ÎÊ¸·Ý¶È³¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£ËüÍÕ½¸¤äÌÀ¼£Ê¸³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÅÅµ¤«¤é¡¢ºÇ¿·¤Î¥¢¥Ë¥á¤ä¿ä¤·³èÊ¸²½¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Þ¤Ç¡¢Éý¹­¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò°·¤¦»°Âð¤µ¤ó¡£Ãø½ñ¡Ø¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ï¡Ö¿·½ñÂç¾Þ2025¡×¤ò¼õ¾Þ¡£9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¡ÖÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¤