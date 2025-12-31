Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼´öÅÄ¤ê¤é¡Ê25¡Ë¤Èº£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ëPerfume¤¬¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£4¿Í¤Ï¤­¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£»þÀÞ»ëÀþ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò²ñ¾ì¤Ë¶Á¤«¤»¡¢ÈÖÁÈ¤ÎËë³«¤±¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ