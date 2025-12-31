¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÁ°¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Ï¸µ²¦¼Ô¤Î¥¦¥¬¡¼¥ë¡¦¥±¥é¥â¥Õ¡Ê¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡Ë¤òÈ½Äê£³-£°¤Ç¾¡Íø¡££±²ó¤Î¸åÈ¾¤«¤é¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ë¤¬½ª»Ï¥°¥é¥ó¥É¤ÇµÂÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥±¥é¥â¥Õ¤ÎÆ°¤­¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¡£ÆñÅ¨¤ò·âÇË¤·¤¿¥¯¥ì¥Ù¥ë¤Ïµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö°ìËÜ¾¡¤Á¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤¦¤ì¤·¤¤¡££²²ó¤«¤éÈà¤Ï²¿¤â¤Ç¤­¤º¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤¿