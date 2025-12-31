¡Ö¿·½Õ¹­Åç¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¡Ê£³£±Æü¡¢µÜÅç¡Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡Ø¿·½Õ¹­Åç¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤ÏÇ¯¤Þ¤¿¤®¤Î£¶Æü´Ö³«ºÅ¡££²£µÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ÏÍ½Áª£²ÆüÌÜ¤¬Áè¤ï¤ì¡¢¼ã¼ê¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î³èÌö¤Ç¹¥ÇÛÅö¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£Ï¢Æü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬Ã£Àî¸÷ÃË»á¤ÈÌøÅÄÍª´ô¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡£¹­Åç½Ð¿È¤ÎÌøÅÄ¤Î³®Àû¤ËÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢µÞ¤­¤ç¾ì½ê¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ë°Ü¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó