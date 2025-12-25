これをチェックせずに、新年は迎えられない。 年末恒例企画、THE RIVER AWARDの発表だ！海外ポップカルチャー専門メディア・THE RIVERの読者が選ぶ、その年の“ベスト作品ランキング”が、ついに出揃った。 大作から話題作、そして心を掴んで離さなかった一本まで。今年、最も支持を集めた映画はどの作品だったのか。読者の皆さんから寄せられたアツいコメントとともに、ランキング形式で一挙に公開する。 「わかる、これ