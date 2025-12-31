Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊüÁ÷£±£°£°Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Î¹ÈÇò¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤ÎÎò»Ë¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤­¤¿Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤Ë¤è¤ë¥á¥É¥ì¡¼·Á¼°¤Ç³«Ëë¡£½é¤ÎÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¡Ö£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡×¤Ë¤è¤ë¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¡Ú¹ÈÇòÊüÁ÷£±£°£°Ç¯¥á¥É¥ì¡¼¡Û¢§£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¢§£Ë£é£î£ç¡õ