2025Ç¯12·î31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë´ããÝÄì¹üÀÞ¤Ç·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿YA-MAN¤¬ÅÐ¾ì¡£É¡¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò·Ò¤¤¤ÀÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ë¡Ö¿É¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤È·ãÎå¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¤À¼±ç¤¬Èô¤ó¤À¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿YA-MAN¤Î»Ñ¡Öº£²ó¡¢ËÍ¤Î´ããÝÄì¹üÀÞ¤Ç»î¹ç¤ò·ç¾ì¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºØÆ£Áª¼ê¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÊºØÆ£¤Ë¿¼¡¹¤È°ìÎé¡Ë¡£