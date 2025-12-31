¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¤Î¼¼ÅÄÌ­¡Ê54¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤òºÇ¸å¤Ë¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤¹¤ë¤È²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£¼¼ÅÄ¤ÈÁêÊý¤Î¾®ËÙÉÒÉ×¡Ê58¡Ë¤Ï31ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¤ß¤½¤«2025¡ÁÊüÁ÷30¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Á¡×Æâ¤Ç¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤òÈ¯É½¡£¼¼ÅÄ¤Ï¾®ËÙ¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë¥¯¥º¤Ã¤×¤ê¤ËÅÜ¤ê¡¢VTRÆâ¤Ç¤â¾®ËÙ¤ò¤Ö¤ó²¥¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¼¼ÅÄ¤Ï¡Ö¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¤ÏËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë»Ý¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À