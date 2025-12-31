¢¡ÇÏÎð¤Ï£²£¶Ç¯¤ÎÉ½µ­¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó£´Ãå¤Î¥¢¡¼¥ì¥à¥¢¥ì¥¹¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¶¶¸ý¿µ²ð±¹¼Ë¡¢Éã¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Ï¤¹¤ß¤ì£Ó¡Ê£²·î£²£±Æü¡¢ºå¿À¡Ë¤ò»ëÌî¡£ºå¿À£Ã£¶Ãå¤Î¥è¥·¥Î¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê²´£¸ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃæÈø½¨Àµ±¹¼Ë¡¢Éã¥ë¡¼¥é¡¼¥·¥Ã¥×¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥·¥ã¥ó£Ó¡Ê£²·î£²£¸Æü¡¢Ãæ»³¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¦¡£Ä«ÆüÇÕ£Æ£Ó£¸Ãå¤Î¥¿¥¬¥Î¥¢¥é¥ê¥¢¤Ï¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó£Ó¡Ê£³·î£²£±Æü¡¢Ãæµþ¡Ë¤òÍ½Äê¡£²«µÆ¾Þ£¸Ãå¤Î¥µ¥ó¥È¥ë¥É¥Ñ¥ê¤Ï¼ãÃÝ¾Þ¡Ê£±·î£²£µÆü¡¢Ãæ»³¡Ë¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹