ABEMA¡Ø¥Ê¥ª¥­¥Þ¥ó¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼SEASON2¡Ù¤¬¡¢30Æü¤ËÊüÁ÷¡£¥·¡¼¥º¥ó2´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢»³Íü¸©Å«¿á»Ô¤Î»³Ãæ¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤­¤¿¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤ÎËäÂ¢¶â¡×¤ÎÈ¯·¡¤Ë¡¢5¿Í¤ÎÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¡È½©»³¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡É¤¬Ä©¤ó¤À¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡¦°æ¸ÍÅÄ½á¡¢¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦»³ÅÄÉÒ¹°¤ò·Þ¤¨¡¢´ñÀ×¤Î½Ö´Ö¤ò³§¤¬¸ÇÂÃ¤ò°û¤ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¡¢ËäÂ¢¶â¤Ë¾×·â¤ÎÅ¸³«