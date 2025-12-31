¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡áÃÓÅÄ·ÄÂÀ¡ÛÊÆÏ¢Ë®µÄ²ñ²¼±¡¤ÎÄ¶ÅÞÇÉµÄ°÷¤Ï£±£²·î£³£°Æü¡¢Ãæ¹ñ·³¤¬ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿·³»ö±é½¬¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ê¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡×¤È¤·¤ÆÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À¼ÌÀ¤ÏÃæ¹ñÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¡¼¥ì¥Ê¡¼°Ñ°÷Ä¹¡Ê¶¦ÏÂÅÞ¡Ë¤é¤¬½Ð¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ·³¤Ë¤è¤ë±é½¬¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤äÃÏ°è¤ÎÂ¾¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ¤ò°Ò³Å¤·¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¿¯Î¬¤È°Ò°µ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°èÃá½ø¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤è¤¦