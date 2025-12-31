¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤È2Æü¤Ë¡¢¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼2026Ç¯Ê¡ÂÞ¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥ë¥·¥§¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤­ËÌ³¤Æ»È¯¤Î¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¤«¤é¡¢1500±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤¿Ê¡ÂÞ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¡¦Áí³Û1500±ßÊ¬¡ª¿·½ÕÊ¡ÂÞ¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô500±ß³ä°ú¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó3Ëç¡¢¹ç·×1500±ßÊ¬¡£1000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¡¢1²ñ·×¤Ë¤Ä¤­1