¡Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡ÏÀ»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¡Ë£³¡Ý£± ÆÁÅç»ÔÎ©¡ÊÆÁÅç¡Ë12·î31Æü¡¿Uvance¤È¤É¤í¤­¥¹¥¿¥¸¥¢¥àby Fujitsu¡Ö¤â¤¦¼¡¡¢ÀäÂÐ¤ËÅÀ¿ô¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÀäÂÐ·è¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£À»ÏÂ³Ø±à¤Î¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼ÉÛ»ÜÍ£ÅÍ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿12·î29Æü¤Î£±²óÀï¡¦ÆáÇÆÀ¾Àï¡Ê£³¡Ý£°¡Ë¸å¡¢¥´¡¼¥ë¤Ø¤Î³éË¾¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£²²óÀï¡¦ÆÁÅç»ÔÎ©Àï¡££±¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤Î14Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü