¡þWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀïÆ±µé9°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ(»ÖÀ®)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé11°Ì ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê2025Ç¯12·î31ÆüÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë5³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤Î¡ÈÆùÂÎ¡É¤Ë2¿Í¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤È¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾µé½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë°æ²¬¡£¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¤«¤é¿ô¤¨¤Æ5³¬µéÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£Á°Æü·×ÎÌ¤Î±ÇÁü¤Ç°æ²¬¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤¿Lemino¤Î²òÀâ