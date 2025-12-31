¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¢¦£²²óÀï¶½¹ñ£±¡½£±¡Ê£Ð£Ë£³¡½£±¡ËÉÍ¾¾³«À¿´Û¡Ê£³£±Æü¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¡ËÉÍ¾¾³«À¿´Û¤¬£²²óÀï¤Ç¶½¹ñ¤Ë£±¡½£±¤«¤é£Ð£Ë¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£Á°È¾£²Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢¤¤¤­¤Ê¤êÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤À¤¬Á°Àþ¤«¤é·ã¤·¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢²¿ÅÙ¤â¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾£±£¹Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤òÇË¤Ã¤¿£Í£Æ´ÖÞ¼°íºé¡Ê¤¤¤Ã¤µ¡¢£³Ç¯¡Ë¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£´ÖÞ¼