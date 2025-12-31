¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¢¦£²²óÀï¶½¹ñ¡ÊÂçºå¡Ë£±¡½£±¡Ê£Ð£Ë£³¡½£±¡ËÉÍ¾¾³«À¿´Û¡Ê£³£±Æü¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¡ËÉÍ¾¾³«À¿´Û¤¬£²²óÀï¤Ç¶½¹ñ¤Ë£±¡½£±¤«¤é£Ð£ËÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£Á°È¾£²Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾£±£¹Ê¬¤Ë£Í£Æ´ÖÞ¼°íºé¡Ê¤¤¤Ã¤µ¡¢£³Ç¯¡Ë¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡£¤·¤«¤·£Ð£ËÀï¤Ç¤Ï£³¿Í¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¡£Áª¼ê¸¢¤Î£Ð£ËÀï¤ÇÀÅ²¬¸©Àª¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£°£°£¹Ç¯ÅÙ¤Î£±²óÀï¡¦Æ£»ÞÌÀÀ¿¤¬ºÇ¸å¡£¤½¤Î¸å¤Ï£±£°Ç¯ÅÙ¤ÎÀÅ²¬³Ø±à