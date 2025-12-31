£³£°Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆ²ËÜ·»Äï¡×¤Ë¤Ï¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ö£²£°£²£µ¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£¡Ê£µ£³¡Ë¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥Ù¥¹¥È¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥Ð¥Ã¥­¥Ð¥­¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ç²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤¬¡Ö²¿¤³¤ì¡Á¡©¡ª¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¡£ÉðÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¥²¡¼¥Æ¡Ù¤Ã¤Æ»¨»ï¤Î¼èºà¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ß¤¿¤é¡Ø»³£Ð¤Ë»÷¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¥Ð¥º¥Ã