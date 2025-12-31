¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¡Ö°½Âë¡×¤Ê¤É¤Î¸¶ÎÁÃãÍÕ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¦TOWING¡Ê¥È¡¼¥¤¥ó¥°¡Ë¼Ò¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤¬¹âµ¡Ç½¥Ð¥¤¥ªÃº¡ÖÃèÃº¡Ê¤½¤é¤¿¤ó¡Ë¡×¤ò³«È¯¡£¤³¤ì¤òº´¡¹ÌÚÀ½Ãã¡ÊÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¡Ë¤¬ºÎÍÑ¤·¡¢2023Ç¯¤Ë»¶ÉÛ¥Æ¥¹¥È¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚÀ½Ãã¤Ï¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥Ü¥È¥é¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊCCBJI¡Ë¤ò´Þ¤à°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¸þ¤±¤Î¸¶ÎÁÃãÍÕ¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£TOW