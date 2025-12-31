Àî¸ý¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤ÇSG¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤¬31Æü¡¢·ãÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿8¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢3ÏÈ¤«¤éÈ¯¿Ê¤·¤¿ÀÄ»³¼þÊ¿¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£¿Íµ¤¤Î¹õÀîµþ²ð¡Ê27¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÃÙ¤ì¡¢3Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£´°Á´VÌÜÁ°¡£Ã¯¤â¤¬¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼ÃÂÀ¸¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡Ä¡£1ÏÈ¤«¤éÈ¯¿Ê¤·¤¿¹õÀî¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÏÇò±ì¤ò¾å¤²¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎVTR¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤À¡£1³Ñ8ÈÖ¼ê¤ÎÀäË¾Åª¤Ê°ÌÃÖ¤«¤é·üÌ¿¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤¬¡¢3Ãå¤Ë³ê¤ê¹þ¤à¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£