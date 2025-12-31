¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£³£±ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü£²£°£²£µ°ìÌÐÎÉ½ã¤Á¤µ»Ò¤Î²ñ¥É¥é¥Þ¤â¤ä¤Ã¤ÆÂçÁû¤®£Ó£Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Î?¶à¿µÁûÆ°?¤òÂç¥¤¥¸¤ê¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¤È¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¶ÌÀî»á¡£¿Ê¹ÔÌò¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤«¤é¡Ö±©Ä»¤µ¤ó£¶²óÌÜ¤Ç¡¢¶ÌÀî¤µ¤ó£´²óÌÜ¤Î¤´½Ð±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢±©Ä»¥¢¥Ê¤Ë¤â¡Ö»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ²ó¿ô¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊäÂ­¤µ