¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤¬12·î31Æü¡¢¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥® ¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿18»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤»¤¤¤ä¤¬ÁÆÉÊ¤Î¿³ºº¤ò¥¤¥¸¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖTHE W¡×ÁÆÉÊ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿29ºÐ¿Íµ¤·Ý¿Í¢¡¤»¤¤¤ä¡¢ÁÆÉÊ¤Î¿³ºº¤Ë¸ÀµÚº£²ó¡¢¹â¹»À¸¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬·ÝÇ½¿Í¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎºÂ¤ò·ü¤±¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦¡Ø¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤¬³«Ëë¤µ¤ì¤¿¡£¤»¤¤¤ä¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Æ¡Ö¥À¥ó¥¹