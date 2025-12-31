¥¢¥¹¥È¥í¥í¥¸¡¼¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢Saya¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î1¥«·î¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î·î¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤ËºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë³ÈÂç¤ò»Ê¤ëÌÚÀ±¤¬¤«¤ËºÂ¤µ¤ó¤ÎÆ¬¾å¤ò¡ÖµÕ¹Ô¡×Ãæ¡£ÂÀÍÛ¡¢¹ÔÆ°¤ò»Ê¤ë²ÐÀ±¤ËÂ³¤­¡¢12·î1Æü¤Ë¤Ï°¦¤ÈÈþ¤ò»Ê¤ë¶âÀ±¤¬¡¢12Æü¤Ë¤Ï»×¹Í¤ò»Ê¤ë¿åÀ±¤¬¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥ï¡¼¥¯¤äÆü¾ïÀ¸³è¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍÑ»ö¤ò¤³¤Ê¤·¡¢»þ¤ËÂÇ