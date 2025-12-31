Ãæ¹ñ¹©Äø±¡¤Ï12·î30Æü¤ËËÌµþ¤Ç¡Ö2025Ç¯Ãæ¹ñÀ½Â¤¶¯¹ñÈ¯Å¸»Ø¿ôÊó¹ð¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÀ½Â¤¶¯¹ñÈ¯Å¸»Ø¿ô¤¬¥É¥¤¥Ä¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¿å½à¤ËÃ£¤·¡¢³Æ¸ÄÊÌ»Ø¿ô¤Î¿ôÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÀ½Â¤¶¯¹ñ¤ÎÂè2¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÀ½Â¤Âç¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÀ½Â¤¶¯¹ñ·úÀß¤Î¡ÖÂè°ìÃÊ³¬¡×ÀïÎ¬ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢ÆüËÜ¤Ë¼¡¤¤¤Ç4ÈÖÌÜ¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀ½Â¤¶¯¹ñ¤Î