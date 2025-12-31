¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ëº£²Æ¤Î»²±¡ÁªÍîÁª¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Í£Í£ÁÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÝÍ¥ÂÀ¡Ê£³£¸¡Ë¡á£Ð£Õ£Ò£Ç£Å£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¿£Â£Ò£Á£Ö£Å¡á¤Ï¡¢¥Î¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡££±²ó£³Ê¬£±£µÉÃ¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤òËÉ¤´¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë»Ø¤¬¥«¥ë¥·¥ã¥¬¡¦¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¡Ê£³£²¡Ë¤Î±¦ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢»î¹çÂ³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï»ÍÊý¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¡¢°ú¤­ÍÈ¤²¤¿µ×ÊÝ¡£¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ