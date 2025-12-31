¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬¶Ð¤¬27Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø´Øº¬¶Ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò¹¹¿·¡£TBS·Ï¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£´Øº¬¶Ð¡û¡Ö´é¿¿¤ÃÀÖ¤Ã¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×Æ±ÈÖÁÈ¤Î½é½Ð±é»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Øº¬¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù¤ÎÇÐ¶ç¤Ã¤Æ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Ï¤½¤³¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢¡ÈÊÑ¤ÊÇÐ¶ç¡É¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ç°¤Î¤¿¤áÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÉáÄÌ¤ÎÇÐ¶ç¡É¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÇÐ¿Í¡¦²Æ°æ¤¤¤Ä¤­»á¤Ë¡¢¡ÖËÞ¿Í¤Ç¤¹