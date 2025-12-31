¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¢¦£²²óÀï¡Ê£³£±Æü¡Ë£²²óÀï¤Î£±£¶»î¹ç¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£±£¶¶¯¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£¡ö¡ö¡ö²¦¼Ô¡¦Á°¶¶°é±Ñ¤¬ÇÔ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿£²²óÀï¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¹»£¶¹»¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£Á°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Ï¡¢¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ë£±¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¡¢½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤Ï£²Ç¯À¸Ãæ¿´¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£Âç²ñ¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°²ÃÆþÆâÄê¼Ô£³¿Í¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£³²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬