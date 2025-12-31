Åìµþ»þ´Ö17:38¸½ºß ¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô 25630.54¡Ê-224.06-0.87%¡Ë Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô 3968.84¡Ê+3.72+0.09%¡Ë ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô 28963.60¡Ê+256.47+0.89%¡Ë ´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô 4214.17¡Ê-6.39-0.15%¡Ë ¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô 8714.31¡Ê-2.77-0.03%¡Ë ¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï 85334.88¡Ê+659.80+0.78%¡Ë £³£±Æü¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£Ç¯Ëö¤ò·Þ¤¨¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°¤ÎÆ°¤­¤Ê¤É¤«¤é