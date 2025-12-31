·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖÀõ°æ´ë²è¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬£³£±Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¾¼Çî¤¬Æ±Æü¤ËÂà½ê¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¡ÚÀ¶¿å¾¼Çî¡Û¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¶¿å¾¼Çî¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£³£±Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢Âà½ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£À¶¿å¤Ï£±£¹£µ£·Ç¯£±