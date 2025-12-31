ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½¢¿²»þ´Ö¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÍâÆü»Å»ö¤¬¤Ê¤¤Æü¤Î½¢¿²»þ´Ö¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö26¡Ê»þ¡Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸áÁ°2»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï½¢¿²¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£MC¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤«¤é¡ÖÌë¹¹¤«¤·¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡ÖÌë¹¹¤«¤·¤Ï¤½¤ó¤Ê¥É¥­¥É¥­¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¡£Ìë¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤³¤½¼ñÌ£