¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥­¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥­ ¥á¥È¥í¥×¥é¥¶Å¹¡×¤ò12·î15Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥­¤Ï2023Ç¯¤Ë³¤³°1¹æÅ¹¤ò¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ë³«¶È¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ØÅ¸³«¤ò¹­¤²¡¢³¤³°¤Ç16Å¹ÊÞ¤ò±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¸¥¢Å¸³«³ÈÂç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¹á¹Á1¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¥á¥È¥í¥×¥é¥¶Å¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥ß¥¹¥¸¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥­¡×¡Ê100¥°¥é¥à78¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¤Ç¡¢µí¥¿¥ó¡Ê50¥°¥é¥à78¹á¹Á¥É¥ë