2026Ç¯WÇÕ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤ÇÆüËÜ¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¤Ï¡¢¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð»×¤ï¤º¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¤¤¤ë¡£²¤½£Í½Áª¤Ç£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£¸ÆÀÅÀ¡¦£´¥¢¥·¥¹¥È¡£¤â¤Á¤í¤ó²¤½£Í½Áª¥°¥ë¡¼¥×G¤ÎÆÀÅÀ²¦¤À¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ç¥Ñ¥¤¡£24Ç¯£¹·î¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥¬¡¼¥Ê¿Í¤ÎÉã¤È¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä31ºÐ¤ÎCF¡£¿ÈÄ¹178cm¤È·è¤·¤ÆÂçÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢´è