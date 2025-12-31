Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ç£³£°Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È£±£°£·¡×¤Ë¡¢¶¥ÎØÁª¼ê¤Î¹â¶¶¾ºÊ¿¡Ê£³£¶¡Ë¡áºë¶Ì¡¦£¹£¹´ü¡¦£Á£±¡á¤¬³«ºÅ£²ÆüÌÜ¡Ê£³£±Æü¡Ë¤À¤±¤À¤¬¼«ºî¥¤¥é¥¹¥È¡¢ËÜ¤Ê¤É¤ò½ÐÅ¸¤·¤¿¡£¥ª¥¿¥¯¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¶¥ÎØ³¦¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¡£¥³¥ß¥±Á°¤ÎËÉÉÜ£Æ£±¡Ê£²£¶¡Á£²£¸Æü¡Ë¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÏÄÍËÜÎÜ±©¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡Ý¸¶ÂçÃÒ¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤Î¸å¤í¤ÇÅìÆüËÜ£³ÈÖ¼ê²ó¤ê¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÃ±µ³¤ÎÅçÂ¼¾¢¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤¬¸¶