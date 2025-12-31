¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÝæ»ÖÔ¥¤Î°½¾®Ï©æÆ¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥«¥¤¡Ê¾®³Þ¸¶³¤¡Ë¡¢¥Þ¥µ¥Ò¥í¡Ê¿¹¼¡À¯Íµ¡Ë¤¬31Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×¡Ê¸á¸å1»þ5Ê¬¡Á¡¿ABEMA¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Öæ·ÃÑ¿´¡×¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿À®³Ú¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¤ËËÜ¿Í»²²Ã¢¡°½¾®Ï©æÆ¡õ¥«¥¤¡õ¥Þ¥µ¥Ò¥í¡Öæ·ÃÑ¿´¡×ÈäÏª3¿Í¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡Ö¡ÈÅÜÅó¤Î60Ê¬¡ÉÊ¿À®¡¦ÎáÏÂºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥É¥ì¡¼ ¡Á¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Ì´¤Î°ì