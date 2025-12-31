¡ÖÅìµþ£²ºÐÍ¥½ÙÌÆÇÏ¡¦£Ó£±¡×¡Ê£³£±Æü¡¢Âç°æ¡Ëµ¤¹çËþÅÀ¡££²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥Ê¤¬¡¢Àµ¹¶Ë¡¤Î¶¥ÇÏ¤Çº½¤Î£²ºÐ½÷²¦¤ËÂ×´§¡£½é¤ÎÇ¯ËöÂç°æ£³ÆüÏ¢Â³½Å¾Þ£Ö¤Î¡È£³´§¡É¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÌîµ®¤ÎÌ´¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤¿¡££²Ãå¤Ë£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ê¡¼¥µ¥ê¡¼¥Æ¥¤¥ë¤¬¸åÊý¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤ÎµÓ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£Ìµ½ý£´Ï¢¾¡¤ÇÄ©¤ó¤À¥Û¥Ã¥«¥¤¥É¥¦¶¥ÇÏ¤Î¥ê¥å¥¦¥Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢£²ÈÖ¼ê¤«¤éÄ¾Àþ¤Ç¿­¤Ó¤ò·ç¤¤¤Æ£³Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿²¿¤¬²¿¤Ç¤â¹Ô¤¯¡£