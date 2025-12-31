¡Ö´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¡×¤Ï¡È¹â¥³¥¹¥Ñ¡É¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿!?¿·¼Ö¥«¥¿¥í¥°¤äÃæ¸Å¼Ö¥µ¥¤¥È¤Î¼ÖÎ¾ÀâÌÀÍó¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡Ö´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÁªÂò¤Ç¤­¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤È²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µï½»¥¨¥ê¥¢¤¬ÀÑÀãÃÏ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤³¤ì¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë¤Þ¤º¡¢´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¤¬