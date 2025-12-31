¸©Æâ¤Ç¤Ï£³£°Æü¡¢½»Âð¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£ ¹âºê»Ô¤Ç¤Ï¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é£±¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ £³£°Æü¸á¸å£¹»þ¤´¤í¡¢Á°¶¶»ÔÉÄ¥öÅçÄ®¤ÎÌµ¿¦Ã«Àîµ±É×¤µ¤ó¡Ê£¹£¹¡ËÊý¤Ç¡ÖÎ¢¤ÎÊªÃÖ¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²È¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¤½¤¦¤À¡×¤È£±£±£¹ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ÃËÉ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢²Ð¤ÏÌó£´»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤£²³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð£±Åï¤ÈÊ¿²°·ú¤Æ¤ÎÊªÃÖ£±Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢Ã«Àî¤µ¤ó¤È£¶£°Âå¤ÎÂ©»ÒÉ×ÉØ¤¬