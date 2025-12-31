ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦»Ô¤Î»û¤Ç¤Ï¡¢Ç¯±Û¤·¤è¤ê°ìÂ­Áá¤¯Ãë´Ö¤Ë¡Ö½üÌë¤Î¾â¡×¤¬¤Ä¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°ËÆ¦»Ô¡¦ÌÀÆÁ»û¤ÇÃë´Ö¤Ë¡Ö½üÌë¤Î¾â¡×¤ò¤Ä¤¯ÍÍ»Ò ¿Í´Ö¤¬»ý¤Ä108¤ÎÈÑÇº¡Ê¤Ü¤ó¤Î¤¦¡Ë¤òÊ§¤¦¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö½üÌë¤Î¾â¡×¡£ÌÀÆÁ»û¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂç³¢Æü¤ÎÌë¤Ë¾â¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤¦¤Á¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¾â¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢5Ç¯Á°¤«¤éÃë¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ã»Ò¤É¤â¡ä ¡Ö²»¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡× Q.2026Ç¯¡¢¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡© ¡ãÉã¿Æ