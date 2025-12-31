¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡×¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê49¡Ë¤¬31Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢Áê¼¡¤°·ëº§Êó¹ð¤Ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤¿·ëº§¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¡ª¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤©¡¼»ÕÁö¤Ë¥º¥ë¤¤¤·¤ó¡ª¡ª¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¡¢Áê¼¡¤°·ëº§Êó¹ð¤ò¤Í¤¿¤ó¤À¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÇ¯¤ÎÀ¥¤òº¨¤ß¿É¤ß¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë49ºÐ¡×¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¤º¤Ã¡¼¡¼¡¼¤ÈÆÈ¿È¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÌÛ¤Ã¤ÆÁÇÄ¾¤Ë½ËÊ¡¤Ê¡ª¡×¡Ö1·î1Æüº§¤â¤¢¤ë¤è¡×¡Ö»ÕÁö¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¯¤Æ¤â¥º¥ë¤¤¤·¤ó