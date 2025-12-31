Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢²ÈÂ²¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤È¤­¡¢µßµÞÉÂ±¡¤ò¥¹¥àー¥º¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»öÁ°¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¶°ø¤¬¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤Î¾ì¹ç¡¢¼£ÎÅ¤ÏÂÐ¾ÉÎÅË¡¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆþ±¡¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼õ¿Ç¤ÎºÝ¤ÏÊÝ¸±¾Ú¤äÊì»Ò¼êÄ¢¡¢¤ªÌô¼êÄ¢¡¢ÂÎ²¹¤Îµ­Ï¿¤Ê¤É¤òËº¤ì¤º¤Ë»ý»²¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢»öÁ°¤ËÉÂ±¡¤ØÏ¢Íí¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¿ÇÎÅ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢µßµÞÉÂ±¡¤òÍ­¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È